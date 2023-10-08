معرض المنتجات والحرف اليدوية "تراثنا 2023".. مبادرة لإعادة إحياء الحرف التراثية وترسيخ الهوية المصرية

يقام معرض منتجات الحرف اليدوية "تراثنا" بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كل عام في مصر لدعم أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية ذات الطابع التراثي وتنمية مهاراتهم الفنية والتشغيلية والتصنيعية ومساعدتهم في استكشاف منافذ داخلية وخارجية جديدة لتسويق منتجاتهم.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنظيم هذا المعرض سنويا إضافة إلى سلسلةالمعارض المنبثقة عنه بالقاهرة ومحافظات الجمهورية.

وقد أصبح معرض تراثنا أكبر ملتقى في مصر على المستوى المحلي والإقليمي يجمع رواد الأعمال والمبدعين والفنانين وأصحاب الحرف والصناعات اليدوية والمهتمين بالمشروعات التراثية في مصر والدول العربية للتشارك في الخبرات والمعارف والثقافاتوالتعرف على أحدث الأساليب المتبعة فيمراحل التصنيع والإنتاج.

أهداف معرض تراثنا:

كمبادرة رئاسية، يسهم معرض تراثنا في تحقيق الأهداف التالية:

مساندة المشروعات والمبادرات القومية الرامية إلى ترسيخ الهوية المصرية من خلال إعادة إحياء الصناعات والحرف المصرية ذات الطابع التراثي والثقافي.

تبادل الخبرات بين المصنعين والمبدعين في مجال الحرف التيتجسد البعد الثقافي والتراثي والوقوف على أحدث الآليات المتبعة في الإنتاج والتسويق.

توليد فرص عمل لأبناء مصر وتنمية المهارات الإدارية والفنية والتشغيلية للقائمين على تنفيذ الحرف والصناعات اليدوية من الفنانين والمبدعين وصغار رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

فتح منافذ تسويقية مستدامة للتحف والمنتجات المصرية التراثية داخل البلاد وخارجها.

توثيق الروابط وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة في مجالات ريادة الأعمال وإقامة المشروعات.

تحفيز الجهات والمؤسسات الدولية المانحة المهتمة بالحرف والمنتجات التراثية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على توفير المزيد من التمويل والاستثمارات لرعاية مثل هذه الأنشطة وحمايتها من الاندثار والمشاركة في تحقيق الأهداف القومية.

الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، يقيم جهاز تنمية المشروعات الدورة الخامسة للمعرض في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2023بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ويصل إجمالي المشروعات المشتركة هذا العام إلى أكثر من 1000 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية من بينها 70% مشروعات للمرأة إضافة إلى مشروعات لذوي الهمم. وتمثل هذه المشروعات المشاركةحوالي32 قطاعا حرفيا على مستوى الجمهورية.

جميع المشروعات المشاركة في معرض تراثنا 2023تعمل في ظل الاقتصاد الرسمي للدولة وبدأت في توفيق أوضاعها:

بادر جهاز تنمية المشروعاتباتخاذ كافة الترتيبات والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتكون جميع المشروعات المشاركة تندرج تحت مظلة الاقتصاد الرسمي أو على الأقل تكون قد بدأت في اتخاذ خطوات فعلية نحو توفيق أوضاعها وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة وإعمالا لقانون تنمية المشروعات 152/2020.

تحف ومنتجات تراثية تواكب المتطلبات العصرية:

يتميز معرض تراثنا 2023 بأنه يضم مجموعة كبيرة ومتجانسة من المشروعات والفنون والحرف اليدوية ذات البعدالتراثيلتجسد الثقافة والموروثات والتقاليد المصرية لكل محافظة.

وتمثل المنتجات المعروضة،في واقع الأمر، مزيجا فريدا من ملامح التراث المصري المتأصل وروح العصر الحديث حيث تجسدفنونا كثيرة ومتعددة منها الغزل والنسيج، والتطريز على القماش، ومشغولات الصدف، ومنتجات الخيامية والخزف والفخار، ومنتجات الخوص، وتشكيل الزجاج، والجلود والدباغة، والمنتجات الفضية، وصناعة الشموع. وتتنوع هذه المعروضات لتضممنسوجات التلي، والمشغولات السيناوية، ومنتجات الأخشاب، ومستحضرات التجميل، وفنون الكروشيه، وفنون المكرمية، وفن التزيين وإحياء المقتنيات القديمة (الديكوباج) وكذلك مشغولات النحاس، والسجاد والكليم اليدوي ومنتجات الحجازة، والتابلوهات، ووحدات الإضاءة وغيرها من الفنون والتحف المصرية.

شركاء ورعاة محليون ودوليون:

يقيم جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا 2023 بالشراكة مع الوزارات والبنوكوالشركات والجامعاتوالمؤسسات المحلية والعالمية. ويأتي بنك القاهرة كشريك استراتيجي، وشركة We كشريك رائد. ويمثل الرعاة الرئيسيون للدورة الخامسة للمعرض شركة Amazon والبنك الزراعي المصري، والبريد المصري، أما الرعاية البلاتينية فتمثلها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنظمة العمل الدولية، وشركة مصر للتأمين. ويأتي بنك الإمارات -دبىالوطني كراع ذهبي.

ست دول عربية ضيوف شرف في الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023:

يستضيف المعرض كل عام عددا من الدول العربية الشقيقة تقديرا لجهودها الرائدة وإسهاماتها المتميزة في مجال دعم ريادة الأعمال وتوليد فرص العمل للشباب وإعادة إحياء الحرف اليدوية والحفاظ على التراث. وهنا يسعى الجهاز إلى تعزيز أوجه التشارك في الخبرات مع هذه الدول والتعرف على مراحل وآليات التصنيع المستحدثة والاستفادة من التجارب الناجحة لهذه الدول وتعزيز فرص التبادل التجاري معها.

وتمثل ضيوف الشرف في الدورة الخامسة لمعرض تراثنا هذا العام المملكة العربية السعودية، والجزائر، وتونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.