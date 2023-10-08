أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تستعد للمشاركة في معرض" تراثنا " للحرف اليدوية

تستعد إدارة الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، للمشاركة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي تستمر فعالياته للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

يأتي ذلك بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمحافظات "الشرقية - الإسكندرية، سوهاج، الغربية، القاهرة"؛ بمنتجات الفتيات والسيدات التي يتم تنفيذها داخل الورش التي تقام بمراكز الشباب، ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس ، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف ،الإكسسوارات والأركت والبردى القشرة " وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة للجميع.

تأتى المشاركة بمعرض "تراثنا" تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نجوى صلاح محمود وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بالإهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والدعم المستمر للمرأة المصرية وعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وتوفير كافة أوجه الدعم لتلك الحرف لمساعدتهن على تطوير منتجاتهن للوصول بها إلى السوق العالمي.