الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فوز كليه الفنون التطبيقية بالمركز الثاني بمسابقة  تطوير الحرف اليدوية بمحافظة القليوبية

فريق الفنون التطبيقية
فريق الفنون التطبيقية

 

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،  فوز كليه الفنون التطبيقية  بالمركز الثاني بمسابقة  تطوير الحرف اليدوية بمحافظة القليوبية،تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 والتى نظمها مجلس الوزراء المصرى ممثلا فى صندوق تطوير المشروعات والصناعات المصرية .

وتحت اشراف الدكتور/سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع

والدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة ، عن خالص التهاني القلبية للكلية وفريق العمل المشارك بالمعرض لمساهمته الفعالة وفوزه بالمركز الثاني وسط منافسة ما يقرب من ٢٠ جامعة مصرية ، لافتا إلى انه سوف يتم تكريم الكلية يوم الاحد القادم الموافق 8 أكتوبر بمعرض تراثنا بمدينة نصر على خلفية فوز الكلية بالمركز الثاني، لافتا إلى أن المسابقة اشتملت على تطوير صناعة و حرفة حطب الحنة بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية .

فيما ضم فريق العمل الدكتور  محمد حامد وكيل كلية الفنون التطبيقية  مشرفا على التطوير، وكلا من 

ايمان خالد وحيد قائد الفريق، ومريم يسري _ عضو الفريق

علا ربيع _  عضو الفريق 

كرولوس وليد _ عضو الفريق 

و الفريق المساعد 

سارة اشرف 

جهاد عبد المنعم.

كما تم اختيار المنتجات المطورة صناعيا و تسويقيا و تدريبيا لعرضها فى معرض تراثنا وتم اختيار إحدى   أعضاء فريق العمل بالكلية  ايمان خالد وحيد من ضمن فريق العمل بالمشروع   لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و عرض  مشروعات مجلس الوزراء والصندوق  على الرئيس 

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الجريدة الورقية