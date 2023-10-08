بلتون توقع اتفاق شراكة مع كريف العالمية لتطوير الخدمات المصرفية

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، قيام شركتها التابعة والمملوكة بالكامل شركة بلتون كابيتال بتوقيع إتفاق اطارى للشراكة مع مجموعة كريف العالمية RIF المتخصصة في أنظمة الائتمان ومعلومات الأعمال والتحليلات المالية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المتقدمة لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الإتفاقية تشمل سبل التعاون التالية: "تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، علوم البيانات والتحليلات الفنية، تقييم الجدارة الإئتمانية، وقواعد بيانات الأعمال، وذلك في جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وقال كارلو غیر اردی، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كريف، إن التعاون مع بلتون كابيتال خطوة هامة لتعزيز تواجد كريف في المنطقة.

وأشار، إلى أنها بالاعتماد على خبراتها في مجال التمويل الاستهلاكي وتحليل معلومات الأعمال وخبراتنا في مجال تقييم الجدارة الإئتمانية وخبراتها بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستكون قادرة على تقديم الدعم والحلول ذات القيمة المضافة المصممة خصيصاً للأسواق الناشئة.

وأوضح إبراهيم صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون كابيتال، أن المنصة الاستثمارية لبلتون كابيتال تعتمد على المعايير العلمية القائمة على البيانات والتقنيات المالية الحديثة، لافتًا إلى أن التعاون مع كريف خطوة هامة نحو ترسيخ خططها في اتخاذ قرارات استثمارية بشكل علمى في مختلف القطاعات.