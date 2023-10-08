عبده يحيى يقود تشكيل غزل المحلة المتوقع لمباراة أبو قير للأسمدة

يعتمد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على هذا التشكيل لمباراة أبو قير للأسمدة في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأحد على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري المحترفين.

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تشكيل غزل المحلة المتوقع لمباراة أبو قير للأسمدة

عمرو شعبـان في حراسـة المرمى

في خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، عمـوري.

في خط الوسط بيسـو، محمد جــابـر، خالد الأخميمي، يوسف بيبـو.

في خط الهجوم : عبده يحيـى، أسامة خليل.

موعد مباراة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة

تبدأ مباراة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة مساء اليوم الأحد بين غزل المحلة و أبو قيرة للأسمدة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة

تذاع المباراة مساء اليوم عبر البث المباشر الذي يعرضه صفحة غزل المحلة مساء اليوم الأحد.