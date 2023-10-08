اليوم .. غزل المحلة يستضيف أبو قير للأسمدة في دوري المحترفين
يستضيف غزل المحلة مساء اليوم نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم الأحد على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري المصري للمحترفين للموسم 2023_2024 .
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يتطلع اليوم غزل المحلة مواصلة صحوته بحصد ثلاث نقاط لتعزيز ترتيبه في جدول دوري المحترفين عودته لدوري الأضواء مرة أخرى من جديد .
قائمة غزل المحلة مباراة أبو قير للأسمدة
عمرو شعبان ومحمود الحضري في حراسـة المرمى
علي عبــاس , عمرو الجــزار , أحمــد طــارق , شيكـو محارب , محمود علاء , أحمد سوداني , محمد أبو الحمد , أوشـــــــا ,عبد الرحمن بودي
أحمد مجدي , أسامة خليل , يوسف بيبـو , محمود غالي , خالد الإخميمي , عمــــوري , محمود مسعد, محمد جـابر , عبده يحــيى, رجب مــارو , تشارلز باسي.
موعد مباراة غزل المحلة مباراة أبو قير للأسمدة
تبدأ مباراة غزل المحلة و أبو قير للأسمدة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .