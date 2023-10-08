استعدادات مكثفة لحملة مواطن لدعم مصر بالانتخابات الرئاسية في إيطاليا

قال الدكتور وائل عبد القادر، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، و مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بإيطاليا، إن هناك تواصل دائم مع منسق الحملة في الخارج نصر مطر وذلك لإطلاعه على ما يتم القيام به لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والذي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في أوروبا.



وأضاف عبد القادر أنه يتم التنسيق بين مسؤولي الحملة في كل المقاطعات الإيطالية وذلك بهدف وضع خطة عمل للوقفات التي سيتم البدء فيها بمجرد الانتهاء من توثيق توكيلات مرشحهم الإنتخابي لدعم الإنتخابات الرئاسية بمصر.

وأكد مسؤول حملة مواطن لدعم مصر في إيطاليا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد عددا من الفعاليات في مقدمتها عقد ندوات للتعريف بإنجازات الدولة وعرض أفلام وثائقية عن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقت الفترة الماضية وما وصلت له مصر الآن.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.