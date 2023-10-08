اَرسنال ومانشستر سيتي.. هالاند يقود تشكيل السيتزين المتوقع

ينتظر مانشستر سيتي مواجهة من العيار الثقيل أمام اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي يستضيفها ملعب "الاتحاد".

ويُفكر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي في تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة أمام الجانرز، حيث يتوقعها العديد من الجماهير المتابعة للبريميرليج بإنها ستكون قوية ومثيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بالطريقة المعتادة له 4/2/3/1، والتي سيكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، أكانجي، روبين دياس، جفارديول.

خط الوسط: فيليبس، كوفاسيتش، فودين.

الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

ترتيب اَرسنال ومانشستر سيتي

يحتل السيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يأتي اَرسنال في المركز الثالث بـ 17 نقطة.

بينما يحتل توتنهام على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بعدما حقق الفوز على لوتون تاون بهدف دون مقابل.

موعد مواجهة اَرسنال ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مواجهة اَرسنال أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة من فترة كبيرة ماضية.

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