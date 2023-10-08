موعد مباراة اَرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب "الإمارات" مواجهة قوية ومثيرة تجمع اَرسنال بنظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على الجانرز في مباراة اليوم، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث يحتل السيتي وصافة المسابقة بـ 18 نقطة، فيما يأتي اَرسنال في المركز الثالث بـ 17 نقطة.

ويحتل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بعدما حقق الفوز على لوتون تاون بهدف دون مقابل.

اَرسنال ومانشستر سيتي.. الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يُطلق حكم المباراة صافرة انطلاق اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة من فترة كبيرة ماضية.

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