ساكا يقود تشكيل اَرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي قمة الجولة الثامنة من البريميرليج، والتي تجمع اَرسنال بنظيره مانشستر سيتي، والتي يشهدها ملعب "الإمارات".

ويأمل ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال في الدفع بالثلاثي الهجومي ساكا، ونيكيتاه، وجيسوس.

تشكيل اَرسنال المتوقع أمام السيتي

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت، صالبا، جابرييل، زينتشينكو.

الوسط: أوديجارد، بارتي، رايس.

الهجوم: ساكا، نكيتياه، جيسوس.

في المقابل يرغب السيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق الفوز على الجانرز في مباراة اليوم، وذلك لمواصلة المنافسة على صدارة البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث يحتل السيتي وصافة المسابقة بـ 18 نقطة، فيما يأتي اَرسنال في المركز الثالث بـ 17 نقطة.

ويأتي توتنهام على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بعدما حقق الفوز على لوتون تاون بهدف دون مقابل.

موعد مباراة اَرسنال ومانشستر سيتي

تنطلق مواجهة اَرسنال أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة من فترة كبيرة ماضية.

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