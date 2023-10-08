أحمد سعد يحيي حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا بالإمارات

يحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا في اللقاء الودي المقرر له ١٢ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ويقام الحفل قبل انطلاق مباراة مصر و زامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر، مقدم من شركة ORA.

ويقام معسكر منتخب مصر في دولة الإمارات الشقيقة في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري ويتخلله مباراتين امام زامبيا والجزائر يومي ١٢ و ١٦ اكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة و الشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي.

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