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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد سعد يحيي حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا بالإمارات

بوابة الوفد الإلكترونية

يحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا في اللقاء الودي المقرر له ١٢ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

 

ويقام الحفل قبل انطلاق مباراة مصر و زامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر، مقدم من شركة ORA.

 

ويقام معسكر منتخب مصر في دولة الإمارات الشقيقة في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري ويتخلله مباراتين امام زامبيا والجزائر يومي ١٢ و ١٦ اكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة و الشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي.

 

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