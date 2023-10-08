تواصل فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالمدينة الشبابية بالغردقة

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والإرشادية، فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالمدينة الشبابية بالغردقة والذي يستمر خلال الفترة من ٧ أكتوبر حتي ١١ أكتوبر الجاري بمشاركة ١٨٠ من الشباب والمنسقين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

يتضمن الملتقى تنفيذ الورش بشكل تخصصي وتفاعلي ، ويهدف إلى اعداد اللجان الإعلامية الكشفية بالمحافظات لتنمية مهاراتهم في مجال الإعلام الحديث، ويضم أربعة تخصصات إعلامية " تصميم - مونتاج - تصوير - التسويق الالكتروني" .

يذكر أن المشاركين بالملتقى قد التحقوا في مشروع القطار الإعلامي الكشفي بالمحافظات والذي إستهدف تنمية مهاراتهم في الأساسيات الخاصة بمجال الإعلام ليأتي الملتقى ويستكمل تدريبهم وصقل مهاراتهم الإعلامية.

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