شباب الشرقية تنظم مسيرة برنامج ريحانة للفتيات بالعاشر من رمضان

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مسيرة للفتيات المشاركات ببرنامج ريحانة "البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات" تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية.

بدأت فعاليات البرنامج بمركز شباب الحرية، بالسلام الجمهورى والترحيب بالفتيات المشاركات بالندوة التعريفية لاطلاق المرحلة الرابعه الجديدة ودعوة الفتيات للمشاركة والاستفادة من الاشتراك فى البرنامج، وعرضت مشرفة الوحدة أهداف البرنامج وكيفية الاشتراك ومدى الاستفادة المحققة منه.

وعرضت مدربات البرنامج تجاربهن من بداية الاشتراك فى المرحلة الأولى إسراء أيمن وسميرة صلاح، أهمية البرنامج والتدريبات اللاتى تدربن عليه من ريادة الأعمال والبروتوكول والاتكيت وريادة الأعمال .

وبعدها تجمع لمجموعة من الفتيات المشاركات بالبرنامج بصالة الأنشطة المخصصة للفتيات وتحت إشراف مدربة الزومبا والايروبكس، وبحضور مشرفة الوحدة والتي رحبت تم بالفتيات والتعريف بأهمية ممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل فتاة، وعلى بعض الأغنيات الإيقاعية قامت المدربة بتدريبات الإحماء والزومبا والايروبكس .

وانطلقت مسيرة البرنامج بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب بمشاركة أكثر من ٤٠٠ فتاة من مدينة العاشر من رمضان وبلبيس والمناطق المجاورة وعضوات مراكز الشباب، وفريق كيدز شو بشعبة العروض الرياضية بمركز شباب سعدون التابع لإدارة بلبيس شرق يحملون علم الجمورية وشعارات البرنامج والتيشرت المخصص لهن وهتافات تحمل العبارات الوطنية والاغاني منطلقين وسط مدينة العاشر من رمضان، يحتفلوا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويدعون الفتيات للاشتراك بالمرحلة الرابعة الجديدة للبرنامج.