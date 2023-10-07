الطيران المدني عملاق مصري أبهر العالم

تحديث أسطول مصر للطيران والنجاح فى تجاوز خسائر ما قبل ٢٠١٤..ومنافسة شرسة فى سوق النقل الجوى

>> افتتاح مطارات جديدة وتحديث القديمة وتطوير المنظومة الأمنية وفقاً للنظم العالمية بتكلفة ٢.٣ مليار جنيه

>> شبكة أقمار صناعية لـ٢٢ محطة و٨ خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوى المصرى بتكلفة 10.2 مليون يورو

>> تركيب منظومة الرادارات.. لتأمين الأجواء المصرية بتكلفة ٣٠٥ ملايين دولار

>> تولى أول مصرى مديراً إقليمياً لـ«الإيكاو فى ٢٠١٦»

>> مصر تحصد منصب المدير الإقليمى للجنة النقل والطيران المدنى بالجامعة العربية

>> مصر عضو بالمجلس التنفيذى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى الرصد الجوى والهيدروليكى

>>أكاديمية الطيران المصرية تحقق الريادة فى التدريب بالشرق الأوسط بمنح إجازة صيانة الطائرات طبقاً لتشريعات «EASA» و«ICAO».

>> مصـر تحصد شـهادة التميـز الـ«ICAO» فى السـلامة الجويـة

>> مشروعات استثمارية وخطة استراتيجية لتخفيف تداعيات كورونا على صناعة النقل الجوى

>> بروتوكول بين سلطة الطيران المدنى المصرى و(الإياتا) للارتقاء بكافة مجالات السلامة

يعتبر قطاع الطيران من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يساهم بشكل أساسى فى تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة كما يساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومى لتأثيره على قطاعات كثيرة فى الدولة، سواء كانت خدمية أو إنتاجية.. وتمثل خدمة نقل الركاب والبضائع أحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للوفاء بحاجة الإنسان إلى التنقل سواء للعمل أو الترفيه.

أوضاع قطاع الطيران قبل يونيو 2014

عاش الطيران المدنى سنوات عجافاً منذ ثورة يناير ٢٠١١ شهد فيها انخفاض إيرادات مصر للطيران خلال العام المالى «2013/2014» لتصل إلى 7.16 مليار جنيه وتحقيق عجز بمقدار 8.2 مليار جنيه مع عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف نزيف خسائر مصر للطيران وتحديث أسطولها، وانخفاض عـدد الـركاب خلال العـام المالى «2013/2014» ليصبـح 4.8 مليـون راكـب ومعامـل الامتلاء 8.62٪ وهـو أقـل نحو 5٪ عـن نظيره فى العـام المالى «2012/2013».

توقف إنشاء مبنى ركاب «2» بمطار القاهرة، وتوقف إنشاءات مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة، وتوقف مشروع رفع كفاءة مطار شرم الشيخ، وتوقف عملية رفع كفاءة الممر الرئيسى بمطار النزهة، والافتقار إلى الاستثمار فى التدريب وصعوبة إيجاد قيادات مدربة.

إنجازات عالمية

وبعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر فى يونيه ٢٠١٤ أولى الطيران المدنى اهتماماً خاصاً كان وراء نجاح القطاع وقتها وتجاوزه بسرعة فائقة للارهاصات التى يمر بها وبدأت الإنجازات العالمية تدق أبواب مصر عبر بوابة الطيران المدنى.

ففى مارس ٢٠١٦ أعلنت منظمة الطيران المدنى الدولية «الأيكاو» نتائج الاختبارات التى تمت على مدار الأشهر الماضية للمتقدمين لشغل وظيفة المدير الإقليمى لمكتب المنظمة بالقاهرة والتى أسفرت عن فوز «محمد عبدالرحمن على رحمة» من بين عشرات المتقدمين من الدول العربية والأوروبية ليكون «أول مصرى يشغل هذا المنصب منذ افتتاح المكتب بالقاهرة عام 1953».. ويؤكد هذا الاختيار مكانة مصر على المستوى الدولى فى مجال الطيران المدنى.

واختيار محمد رحمة لم يكن النجاح الأول أو الأخير الذى حققته وزارة الطيران المدنى وقتها، فالوزارة حققت نجاحات متتالية فى مجالها وفى مجال الانفتاح الذى دعا اليه «الرئيس السيسى» وبالذات التعاون مع الدول الأفريقية.. فقد استطاعت مصر أن تحصد منصب المدير الاقليمى للجنة النقل والطيران المدنى بجامعة الدول العربية والتى تولاها المهندس «محمد إبراهيم شريف» ومقرها المملكة المغربية، كما نجحت وزارة الطيران فى استضافة مؤتمر «الإفكاك» والذى وجد إقبالاً كبيراً من ممثلى القارة السمراء والمسئولين عن شركات الطيران الأفريقية والتى تناولت التعاون فى مجال النقل الجوى وعمل اتفاقيات لتسهيل حركة نقل الركاب بين مدن أفريقيا وتم انتخاب «هانى العدوى» من مصر سكرتيراً عاماً لمنظمة الإفكاك... كما نجحت الوزارة فى تحقيق سياسة اتسمت بالتوازن والاعتدال فى مجال تطوير منظومة الملاحة الجوية مستعيناً بالخبرة الروسية... وفى مجال تقييم تأمين المطارات استعانت بالخبرة البريطانية وفى مجال دعم اسطول مصر للطيران تم الاستعانة بـ«البوينج» الأمريكية و«الإيرباص» الأوروبية مما يعنى انفتاحاً متوازناً ومتزناً لصالح مصرنا الحبيبة...كما نجحت الوزارة فى تمثيل مشرف لمصر فى استضافة ضيوف «المؤتمر الاقتصادى» الذى عقد بشرم الشيخ.. و«مؤتمر الكوميسا» الذى عقد أيضاً بشرم الشيخ.. هذا بالإضافة الى قدرتها على العبور من الخسائر الى الربحية بشركتيها القابضتين...

وفى عهد وزير الطيران الأسبق شريف فتحى استطاعت وزارة الطيران القفز فوق تحديات وكوارث اصطدم بها القطاع وكان هو أولى ضحاياها ومنها سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء فى أكتوبر ٢٠١٥ ثم سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس فى مياه البحر المتوسط مايو ٢٠١٦.. وتوقف السياحة الروسية وقتها..ولكن وبدعم كامل من الرئيس السيسى لوزارة الطيران استطاعت الوزارة القفز قفزات عالية جداً شهدها العالم أجمع وكانت وراء بدء عودة السياحة الإنجليزية وكان يتم التحضير لعودة السياحة الروسية لولا جائحة كورورنا.. ونجاح الطيران فى القفز فوق تلك المحنة كان وراء ثقة الرئيس والذى أهدى الطيران المدنى وقتها ٥ مطارات تساعد فى النهضة والتنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ومن هذه الإنجازات.

>بروتوكول فى السلامة>

تم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدنى والاتحاد الدولى للنقل الجوى (الإياتا) فى مجال السلامة والتدريب وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية للطيران المدنى للارتقاء بكافة مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى.

>شهادة «الإيكاو»>

كما حصـلت مصـر على شـهادة التميـز مـن المنظمة الدوليـة للطيران المدنى ICAO فى مجـال السـلامة الجويـة لتحقيـق مصر معـدل يفـوق متوسـط المعدل العالمى.

>تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات>

تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وافتتاح أخرى جديدة وتحديث ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية مما ساهم فى احتلال القطاع مكانة متميزة وسط الشركات والمؤسسات الدولية.

ويبلغ عدد المطارات المصرية 27 مطاراً دولياً ومحلياً منها مطاران بنظام الـB.O.T هما مرسى علم مطار العلمين.. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية نحو 30 مليون راكب سنوياً وقد تم خلال السنوات الأخيرة افتتاح مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر الذى تكلف 300 مليون جنيه ويقع المطار على مساحة 25 ألفاً و500 متر مربع ويهدف تخفيف الضغط على مطار القاهرة.. وهناك خطة لتوسعته الآن لاستيعاب ٩٠٠ راكب فى الساعة بدلاً من ٣٠٠ راكب الآن.

>التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى>

كما تم افتتاح التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى فى شهر يوليو 2019 على مساحة 16 كيلومتر مربع وصمم وأنشئ وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية..ويقع مطار العاصمة الدولى بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة وعلى بعد عدة كيلومترات من العاصمة الادارية الجديدة كما يبعد نحو 30 كيلومتراً جهة الشرق من مطار القاهرة الدولى ويربط المطار بين طريق القاهرة والسويس عن طريق تقاطع حر للحد من الزحام المرورى.

>افتتاح مطار برنيس الدولى>

افتتح الرئيس السيسى فى شهر يناير 2019 مطار برنيس الدولى الذى يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتى حلايب وشلاتين ويعزز من زيادة الحركة السياحية بمدن البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم بتكلفة 430 مليون جنيه.. واستقبل المطار فى شهر بونيه ٢٠٢١ أول رحلة لمصر للطيران تصل إلى مطار برنيس الدولى.

قامت وزارة الطيران المدنى بالعديد من الإجراءات من أجل تعظيم العائد لها ورفع كفاءة الأصول وزيادة قيمتها بالتطوير المستمر وإقامة مشروعات جديدة تساهم فى تنظيم واستيعاب حركة الركاب وتحويل المناطق غير المستغلة لأنشطة تجارية تحقق عوائد جيدة وشملت هذه الإجراءات:

>رفع كفاءة المطارات>

رفع كفاءة مطارات برج العرب وشرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر وبورسعيد ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات.. وبلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوى نحو 305 ملايين دولار كما تم إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ 22 محطة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوى المصرى بتكلفة 10.2 مليون يورو إضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية.

>تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية>

تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية ومنها تطوير منظومة السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب من خلال اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة وتدبير أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة والتى تضمن سلامة الخدمات المقدمة إلى الراكب وتحسين أداء المنظومة الأمنية بوجه عام على النحو التالى:

>استكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية>

التأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها...وتفعيل تعليمات الأمن والسلامة لمناطق انتظار الطائرات. واستغلال ما تم توريده من أجهزة ومعدات (المرحلة الأولى لتدبير الأجهزة الأمنية) وهى عبارة عن أجهزة (الكشف عن البضائع – الكشف عن الحقائب الكبيرة/ الصغيرة – الكشف عن أثر المتفجرات – بوابات تفتيش أشخاص) مما أدى إلى رفع معدلات الأداء الأمنى وتقديم خدمة أمنية مميزة حظيت على إجماع دولى بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.

>تطوير أنظمة الملاحة>

تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى، إنشاء شبكة الأقمار الصناعية الجديدة، سيتم إنشاء شبكة الأقمار الصناعية الجديدة بغرض استخدام أحدث التقنيات فى مجال الملاحة الجوية خاصة (الاتصالات - الملاحة - الرادارات) من خلال إنشاء شبكة أقمار صناعية مكونة من محطة مركزية بمركز القاهرة للملاحة الجوية وعدد (21) محطة أقمار صناعية بالمواقع الخارجية.

>تطوير مصر للطيران>

وضعت الشركة القابضة لمصر للطيران رؤية استراتيجية لتطوير الشركة تعتمد على اختيار القيادات الشابة المؤهلة والنهوض بالعنصر البشرى من خلال تعظيم روح الانتماء واستكمال خطة تطوير أسطول الشركة وإعادة هيكلة الشركة القابضة.

وتستهدف مصر للطيران الوصول بحجم أسطولها إلى 80 طائرة خلال عام 2020 فى إطار خطتها الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية بعد استلام الطائرات الجديدة التى تم التعاقد عليها خلال العامين الماضيين.

فقد تسلمت مصر للطيران 6 طائرات من طراز B787-900 «طائرة الأحلام»، وهناك تعاقد على طائرتين من نفس الطراز كما تسلمت عدة طائرات من طراز ايرباص A220-300 من أصل 12 طائرة متعاقد عليها بالإضافة إلى تسلم عدة طائرات من طراز A320neo من أصل 15 طائرة متعاقد عليها.. كما انضم 300 طيار جديد مؤخراً للشركة تزامناً مع زيادة أسطول الشركة.

وقامت الشركة القابضة لمصر للطيران فى نوفمبر العام 2019 بدمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية «إكسبريس» إلى مصر للطيران للخطوط الجوية صمن خطة إعادة هيكلة الشركة بحيث يتم إنهاء عمل قطاع عمليات إكسبريس فى يونيو 2020 بعد بيع آخر طائرة لديها من طراز إمبراير 170 ونقل العاملين بالشركة لشركة مصر للطيران ليكون التشغيل تحت قطاع عمليات الشركة الأم وتحويل 3 طائرات من طراز A220-300 من طائرات ركاب الى طائرات بضائع وجارٍ دمج نشاط نقل البضائع من شركة الشحن مع شركة الخطوط الجوية وتحويل شركة الخدمات الأرضية إلى مقدم خدمة متكامل قادر على المنافسة دولياً وتحويل الشركة القابضة إلى كيان استراتيجى تكون مهمته إدارة المحفظة المالية ووضع استراتيجيات المجموعة ومتابعة تنفيذها ومضاعفة ركاب الترانزيت على مصر للطيران لتصل الى 4 ملايين راكب عام 2021.

وقد نجحت الشركات التابعة للشركة القابضة فى تجديد شهادات الأيزو المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى / الإياتا/ كما اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات الطيران العالمية لتقديم الخدمات الفنية له.

>أكاديمية الطيران>

قامت الأكاديمية مؤخراً بضم أحدث طائرات التدريب الجديدة من طراز «Beechcraft BonanzaG36» و58 BeechcraftBaron وبذلك وصل عدد أسطولها إلى 25 طائرة ويأتى ذلك فى إطار خطة الأكاديمية لتحديث وتطوير أسطولها، كما حققت الأكاديمية الريادة دون غيرها من أكاديميات التدريب بمنطقة الشرق الأوسط بمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات EASA وICAO...

>تداعيات جائحة كورونا على القطاع>

ساهمت هذه الإجراءات فى تحسن نتائج أعمال الشركة ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الطيران فى العالم لتواجه الوزارة أزمة كبيرة فى توفر السيولة نتيجة خسائر عدم التشغيل...ليبذل الطيران جهوداً كبيرة فى عودة العالقين ويتحمل مع أبنائه تحت لواء الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى الحالى مع جيش مصر الأبيض، نقل المصريبن من كل مكان فى العالم رغم غلق معظم المطارات مجالها الجوى...مما حدا بالرئيس السيسى الى توجيه الحكومة بدعم قطاع الطيران وطلب من وزارة المالية تحمل بعض الأعباء المالية عن القطاع لمساندته فى التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.. وطالب بدراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى إلى جانب حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بكل القطاعات المتضررة بسبب أزمة كورونا

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس منحت المالية الشركة القابضة لمصر للطيران مليارى جنيه قرض مساند تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80٪ من حجم التشغيل عام 2019 وذلك ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة.

>> المشروعات الاستثمارية> >

ولاستعراض مستقبل الطيران المدنى فى ظل جائحة كورورنا استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ملفات عمل الوزارة والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بها، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستمع إلى شرح تفصيلى من وزير الطيران حول المشروعات الاستثمارية التى توليها الوزارة اهتماماً بالرغم من تأثير جائحة كورونا.

وأثنى مدبولى على المشروعات الاستثمارية التى تنفذها الوزارة وكذا الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة بهدف تخفيف تداعيات جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على صناعة النقل الجوى حول العالم، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير منظومة الطيران المدنى، لما تقوم به من دور حيوى فى خدمة الاقتصاد القومى وتعزيز العلاقات بين مصر ومختلف البلدان.

كما استعرض مخطط طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران وعرضها على المستثمرين، حيث أوضح وزير الطيران أنه يتم حالياً دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، والتى تتميز بموقع فريد وجاذب للاستثمار، خاصة فى ظل تطوير شبكة الطرق والمحاور المحيطة بالمطارات والتى توليها الدولة المصرية اهتماماً بالغاً.

>>COP27 مطار شرم الشيخ مطار أخضر >>

تقوم وزارة الطيران المدنى بتنفيذ استراتيجية لاستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية، وذلك بشكل يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.. وجارٍ تطوير مطار شرم الشيخ لزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، وكذلك استعدادًا لمؤتمر قمة المناخ الذى سيعقد بالمدينة فى نوفمبر المقبل، وسيجرى زيادة طاقة المطار الاستيعابية من 7٫5 مليون راكب إلى 9٫5 مليون راكب سنويًا.. ويجرى التنسيق حاليًا مع وزارة الإنتاج الحربى للتوسع فى استخدام وسائل النقل «الأخضر» بقطاع الطيران، وذلك من خلال تحديث أسطول النقل والمعدات والتوسع فى استخدام وسائل النقل «الأخضر» من سيارات «كهربائية» بالمطارات المصرية وخاصة مطار شرم الشيخ، إلى جانب تركيب محطة طاقة شمسية بالتنسيق مع وزارتى البيئة والكهرباء بمطار شرم الشيخ، الذى تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة.