الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المدرسة الرسمية الدولية اكتوبر ٢ تحتفل بالمولد النبوي وذكرى انتصار اكتوبر

احتفالات
احتفالات

احتفلت المدرسة الرسمية الدولية اكتوبر ٢ بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصار اكتوبر المجيد، وذلك بحضور مدير المدرسة الاستاذ محمود موسى واعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وأولياء الأمور.

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وكيل التعليم بأسيوط يتابع عددا من المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية

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بق الفراش يُثير الرعب في فرنسا ويقتحم المدارس.. "إجراءات عاجلة"

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس الرسمية الدولية فى مصر تُعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتى تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولى يطبق لأول مرة فى بيئة محلية ، وتأتى هذه المدارس فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقديم خدمة تعليمية دولية، لكل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم فى مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية فى 20 مدرسة على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية تعمل بالنظام البريطاني وهو مشروع كبير ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية

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