وكيل التعليم بأسيوط يتابع عددا من المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية

قام عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، يرافقه سيد الشريف مدير عام خدمات المديرية، بزيارة عدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية. وزار مدارس ناصر الثانوية العسكرية للبنين، ومدارس ناصر الإعدادية للبنين، ومدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية للبنات، ومدرسة طه حنفي الإعدادية للبنين.

وأكد وكيل الوزارة انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي، مشيراً إلى أنه تم توجيه جميع مديري الإدارات التعليمية كافة للقيام بجولات مماثلة لمراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات. امتثال. لجميع القرارات واللوائح، في حين تم تجهيز غرف العمليات لإزالة المعوقات التي قد تنشأ في المدرسة. ثم تم التأكيد على حرص الجميع على تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الجو المناسب ليتمكن الطلاب من تنفيذ العملية التعليمية بسلاسة، كما تم التأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

وأشار إلى أن وكيل الوزارة حرص - خلال جولته - على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات التي تنظم العمل والتأكد من انتظام العملية التعليمية والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تعترض حسن سيرها. وانتظام اليوم الدراسي في أسرع وقت ممكن.

استكملت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد 2024/2023 اعتبارا من اليوم الأول سواء للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين الواحدة أو تلك التي تعمل بنظام الفترتين.