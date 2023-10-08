مقتل قائد آخر بجيش الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قائد لواء ناحال في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد ناهال يوناتان، خلال مواجهات مع عناصر المقاومة الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وفق لما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد قتل يوناتان خلال تبادل لإطلاق النارمع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية فأن يوناتان قد استلم منصبه منذ ستة شهور.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل قائد الشرطة الإسرائيلية برهط شمال النقب المحتل، خلال الهجوم على مستوطنات غلاف غزّة، وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وأفادت القناة 12 العبرية بمقتل قائد الشرطة الإسرائيلية في رهط جيار دافيدوف في هجوم حماس اليوم على المواقع والمستوطنات بغلاف غزة.

وأعلنت حركة حماس، السبت، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وقال مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي على علم بالتقارير التي أفادت بوقوع أسرى لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكر مكتب نتنياهو أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة، بينما وافق وزير الدفاع يوآف جالانت على استدعاء جنود الاحتياط.

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