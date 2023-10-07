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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قوات الاحتلال تشتبك مع نفسها.. خطأ فني بين قوتين في عسقلان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أن وبسبب خطئ تقني، تم تحديد خاطئ من قبل قوة خاصة إسرائيلية أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين في عسقلان، وذلك حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

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وفي وقت سابق، قصفت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، بلدات إسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار في جنوب تل أبيب وإسدود ووقع انفجار في القدس وعسقلان، مما تسبب في هروب الإسرائيليين من المستوطنات.

 

ووثق مقطع فيديو  تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هروب جماعي للمستوطنين في المطارات داخل فلسطين المحتلة.

 

ويظهر الفيديو قيام الاسرائيليين بالجري إلى المطار خوفا من تصاعد الأمر بين إسرائيل وفلسطين.

وفي سياق أخر، أعلنت “سكاي نيوز عربية”، اليوم السبت، اعتداء الشرطة الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب بطريقة عنصرية ومهينة على طاقم عمل القناة في عسقلان وقامت بتحطيم معداتهم.

اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مراسل

وأوضح مراسل سكاي نيوز عربية فراس لطفي من عسقلان، أنه توقف مع المصور في محطة للوقود لشراء الماء، وعندئذ دخل شرطي إسرائيلي وطلب بطاقات الهوية، مشددًا على أنه بعد التأكد من هويته قام بتوجيه الإهانات والشتائم لي وللمصور لأننا عرب.

ونوه بأن الشرطة الإسرائيلية قاموا بتوجيه عدد من الضربات والشتائم والإهانات خلال تواجدي في محطة للوقود، مؤكدًا أن أكثر من 20 جنديا من عناصر الشرطة الإسرائيلية قاموا بإجباره على خلع الواقي وخلع ملابسي، معقبًا: "رموني على الأرض وقاموا بضربي بالأحذية على وجهي".


 

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