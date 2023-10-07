ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى 6 فلسطينيين

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية الى 6، بعد استشهاد الشاب محمود باسم خميس (18 عاما) برصاص الاحتلال في الصدر ببلدة بيت أمر.

كما استشهد الشاب يوسف إدريس (19 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الخليل، وفقًأ لموقع الغد الإخباري.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، إن إدريس أصيب بجروح حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر عصر اليوم في الخليل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) برصاص الاحتلال في قلقيلية.

كما أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية من الهيئة العامة للشؤون المدنية عن استشهاد محمد جربوعة (24 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال ظهر اليوم قرب بلدة اللبن الغربي غرب مدينة رام الله.

واستشهد الشاب كرم العايدي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عين السلطان بأريحا، كما استشهد الشاب عمرو عابد (19 عاما) من بلدة بيتونيا برام الله.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء الخمسة، وقالت: «نزف هؤلاء الشهداء في ظلال إنجازات مقاومتنا في غزة»، مؤكدة على وحدة الهدف وإشعال الساحات في وجه المحتل.

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