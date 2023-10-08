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نتنياهو يتوعد بتحويل قطاع غزة إلى خراب
الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية السعودي يدعو لاحترام القانون الدولي الإنساني بغزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

 

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وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.

وشدد وزير الخارجية على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

كما تلقى وزير الخارجية السعودي، السبت، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وشهد الاتصال بين الجانبين بحث التهدئة في غزة وحماية المدنيين العزل.

وحثت الرياض، الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لمنع التصعيد.

 

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