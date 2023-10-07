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الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صواريخ غزة تُثير الذعر بين الإسرائيليين في مطار بن غوريون (فيديو)

من الفيديو
من الفيديو

رصد مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي، حالة من الرعب انتشرت بين الإسرائيليين يمطار بن غوريون في تل أبيب عقب رشقة صاورخية أُطلقت من قطاع غزة.

 

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خالد عكاشة: إسرائيل في صدمة وتحاول ترميم نفسيتها بقصف أبراج غزة

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إسرائيل تقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة

ونشر محرر الشؤون السياسية في «CNN»، نيك روبرتسون، حالة الذعر التي عاشها المتواجدون بمطار بن غوريون لحظة دوي صفارات الإنذار.

وأعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

وأضافت أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت والذي فاجأ إسرائيل.

 

الأكثر دموية منذ عقود

وأطلق مسلحو حماس آلاف الصواريخ وأرسلوا عشرات المقاتلين إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة في هجوم مفاجئ غير مسبوق في الصباح الباكر خلال عطلة يهودية كبرى السبت.

وكان هذا الهجوم الأكثر دموية ضد إسرائيل منذ عقود.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 232 قتيلا وإصابة نحو 1700 بجروح، جراء التصعيد الذي أعقب عملية عسكرية شنّتها حركة حماس ضد إسرائيل وردّ الأخيرة بغارات جوية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 قتيلا و1697 جريحا بإصابات مختلفة".

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن تل أبيب في حالة حرب.

ودعت عدد من الدول العربية، الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف فوري لإطلاق النار.

 

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