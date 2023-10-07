إسرائيل تقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقع أمرًا تقطع بموجبه شركة الكهرباء الإسرائيلية إمداداتها عن قطاع غزة، وجاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل.

طوفان الأقصى

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي، وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم نشر أربع فرق عسكرية على حدود غزة للانضمام إلى 31 كتيبة منتشرة بالفعل في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القتال مستمر أيضًا في قاعدة عسكرية إسرائيلية. كما ذكرت تقارير متعددة أن متسللين من فصائل المقاومة اجتاحوا قاعدة إسرائيلية، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة تأهب الحرب، بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة، وكذلك تسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.