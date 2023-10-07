الطائرات الإسرائيلية تقصف منزل رئيس حركة حماس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، اليوم السبت، ذكرت أن طائرات إسرائيلية قصفت منزل رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار في خان يونس جنوب قطاع غزة دون أنباء عن وقوع إصابات.

طوفان الاقصى

وقالت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي استهدف برج فلسطين في قطاع غزة.

وأضافت "عوكل" أن برج فلسطين تم إخلاؤه قبل عملية الاستهداف التي وقعت قبل قليل، لافتة إلى أنه سيتم استهداف عدد آخر من المنازل بصواريخ وطائرات حربية إسرائيلية.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن برج فلسطين لا يضم شيئًا مهمًا لاستهدافه، فهو يضم عائلات فلسطينية عادية ولا يوجد به أحد قادة فصائل المقاومة، كما يوجد به عيادات وإذاعات محلية.

وأشارت إلى أن الاستهداف لبرج فلسطين كان متوقعًا منذ وقت مبكر، وبالتالي تم إخلاء محيطه، وما لا نعرفه هو حجم المساحة التي تم العمل على إخلائها ومدى قربها وبُعدها من هذا البرج، لافتة إلى أن الجهة الخلفية لهذا البرج ملاصقة لعدد كبير من المباني السكنية.

وذكرت أن الأمور سوف تتضح خلال اللحظات المقبلة وأنه في حالات الإخلاء لا تتدخل الجهات الشرطية فقط يتم إخبار السكان بالإخلاء.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن برج فلسطين السكني يقع في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسوته، ويضم نحو 12 طابقًا غرب مدينة غزة، وتم استهدافه بستة صواريخ على الأقل حوّلته إلى كومة من الركام، وشردت ساكنيه وأصبحوا بلا مأوى.