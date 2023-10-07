الجيش الإسرائيلي يهدد أي جهة ستهاجمه بأنها ستدفع ثمنا باهظا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الأدميرال دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدد مساء اليوم السبت، بأن أي هجوم على الجبهة الشمالية سيدفع المهاجمون ثمنه باهظًا، مؤكدا أن قوات الاحتلال في حالة تأهب قصوى في القيادة الشمالية، مؤكدًا عدم وقوع أي حوادث على الحدود مع لبنان.

وأوضح "هاجاري" أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى جميع البلدات الواقعة على حدود غزة، وتعمل على مسح كل واحدة منها، مؤكدًا أنه تم نشر أربع فرق عسكرية على حدود غزة للانضمام إلى 31 كتيبة منتشرة بالفعل في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القتال مستمر أيضًا في قاعدة عسكرية إسرائيلية، كما ذكرت تقارير متعددة أن متسللين من فصائل المقاومة اجتاحوا قاعدة إسرائيلية، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة تأهب الحرب، بعد تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية من قطاع غزة، وكذلك تسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

وفى وقت سابق، دوّت صفارات الإنذار، في كامل منطقة غلاف قطاع غزة للتحذير من هجوم صاروخي، جاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي