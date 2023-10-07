الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جوي على غزة

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي رحلته المقررة إلى العاصمة التشيكية براغ، غدًا الأحد، حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

جيش الاحتلال:

ذكرت مرسالة “القاهرة الإخبارية” أن جيش الاحتلال يعلن بدء هجوم جوي في غزة، مؤكدة أن هناك 4 عمليات تسلل من قطاع غزة إلى مستوطنات إسرائيلية، مضيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر الكرمة أمام الفلسطينيين.

قطاع غزة:

فى وقت سابق، دوّت صفارات الإنذار، في كامل منطقة غلاف قطاع غزة للتحذير من هجوم صاروخي، بحسب وكالة "فرانس برس".

جاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.