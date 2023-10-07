الدوري السعودي.. ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة التاسعة

اختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة أبرزها فوز الأهلي على الاتحاد في ديربي جدة.

وفي ختام الجولة حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارته لجدول ترتيب الهدافين، برصيد 9 أهداف بالرغم من سقوط النصر في فخ التعادل على يد أبها وفقدان نقطتين في مشوار البطولة.

وشهدت مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة فوز التعاون على الطائي، وتعادل الشباب مع الرياض، بينما حقق الفتح الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة وممتعة وفاز ضمك على الحزم 4-1.

وفي اليوم الثاني سقط النصر في فخ التعادل على يد أبها بنتيجة 2-2، بينما حقق الأهلي الفوز على الاتحاد بهدف دون رد في مباراة ديربي جدة.

وفي اليوم الثالث من الجولة، حقق الهلال الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة واستعاد صدارة الدوري من التعاون، بينما حضر التعاون في مباراتي الخليج ضد الرائد و الوحدة ضد الفيحاء.

ونجح الهلال بالفوز في مباراة اليوم في استعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن فريق التعاون الوصيف برصيد 22 نقطة.

بينما جاء النصر والاتحاد والأهلي في المراكز من الثالث للخامس على الترتيب برصيد 19 نقطة لكل منهم، ولكن بفارق الأهداف فقط بينهم.

ترتيب هدافين الدوري السعودي بعد الجولة التاسعة