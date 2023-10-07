جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 9.. الهلال يستعيد الصدارة

اختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة نرصدها لكم في السطور التالية:

وفي اليوم الأول فاز التعاون على الطائي وتصدر الدوري، بينما تعادل الشباب مع الرياض، وحقق الفتح الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة وممتعة وفاز ضمك على الحزم 4-1.

وفي اليوم الثاني سقط النصر في فخ التعادل على يد أبها بنتيجة 2-2، بينما حقق الأهلي الفوز على الاتحاد بهدف دون رد في مباراة ديربي جدة.

وفي اليوم الثالث من الجولة، حقق الهلال الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة واستعاد صدارة الدوري من التعاون، بينما حضر التعاون في مباراتي الخليج ضد الرائد و الوحدة ضد الفيحاء.

ونجح الهلال بالفوز في مباراة اليوم في استعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن فريق التعاون الوصيف برصيد 22 نقطة.

بينما جاء النصر والاتحاد والأهلي في المراكز من الثالث للخامس على الترتيب برصيد 19 نقطة لكل منهم، ولكن بفارق الأهداف فقط بينهم.

جدول ترتيب الدوري السعودي