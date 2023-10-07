الهلال يضرب الأخدود بثلاثية ويتصدر الدوري السعودي

نجح الهلال السعودي في تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره الأخدود، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

سافيتش يسجل ثنائية في فوز الهلال على الأخدود

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب ميشيل ديلجادو في الدقيقة 10 وأضاف سيرجي سافيتش هدفين لأزرق الرياض كان لهم دور كبير في حسم النتيجة، وكان ذلك في الدقائق 71 و83.

شهدت مباراة الهلال ضد الأخدود اليوم طرد اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقو 45+4 من الشوط الأول، ليزيد من معاناة فريقه في مسابقة الدوري بتلقيهم الهزيمة السادسة هذا الموسم.

الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة يكون نادي الهلال قد رفع رصيده إلى 23 نقطة يحتل بها المركز الاول في جدول الترتيب، ويعادل رقم النصر كأقوى خط هجوم بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة.

على الجانب الأخر توقف رصيد نادي الأخدود عند 7 نقاط يحتل بها المركز الرابع عشر من الترتيب، ويمتلك النادي أضعف خط هجوم في المسابقة بـ 5 أهداف فقط حتى الآن.