نتنياهو يُحذر من المساس بالرهائن ويتوعد بالثأر لهذا "اليوم الأسود"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في إسرائيل إزاء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس، بـ "اليوم الأسود"، فيما حذر من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وقال نتنياهو، في بيان مساء السبت: "سنضرب حماس حتى النهاية وسنثأر لهذا اليوم الأسود".

وأضاف: "ما جرى اليوم غير مسبوق، والجيش الإسرائيلي سينتقم ويضرب حماس بلا هوادة، ويواصل الآن تطهير مناطق غلاف غزة".

وحذر المواطنين في مدينة غزة، التي وصفها بمدينة الشر، قائلًا : "اخرجوا الآن سنضرب بكل قوة المدينة التي يختبأ فيها قادة حماس".

وحمل نتنياهو حركة حماس المسؤولية عن صحة وسلامة الرهائن.

وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تصريحاته القوية والواضحة، مضيفًا "نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد الولايات المتحدة لدعم إسرائيل وتوفير جميع سبل الدعم المناسبة عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس، محذرا أي طرف معادٍ لإسرائيل من انتهاز الفرصة.

وتحدث بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، لعرض الدعم الأمريكي.

وذكر بايدن، في بيان: "أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها".

وأضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، وتحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معادٍ لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف".

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