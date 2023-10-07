جيش الاحتلال: المئات وصلوا إلى إسرائيل بحرًا وبرًا وجوًا

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، "مئات" المسلحين الفلسطينيين الذي تسللوا من قطاع غزة في هجوم مباغت شنته حركة حماس وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحفيين إن "المئات غزوا" البلاد وأن "المئات" ما زالوا داخل إسرائيل ويقاتلون جنودها.

وأضاف "لا يزال هناك 22 موقعا نتعامل فيها مع الإرهابيين الذين وصلوا إلى إسرائيل بحرا وبرا وجوا"، مشيرا إلى أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أعوام، شنّت "هجوما بريا قويا".

وتحدث عن وجود "حالات احتجاز رهائن خطرة في بئيري وأوفكيم"، في إشارة إلى مستوطنتين تقعان في صحراء النقب، وتبعد الثانية منهما أكثر من 20 كلم عن الحدود مع القطاع المحاصر.

وأشار هيخت إلى أن أكثر من 3 آلاف صاروخ تمّ إطلاقها، السبت، من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، متوعدا بـ"ردّ هائل على هذا الهجوم غير الإنساني، وهو غير مسبوق".

وأطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وأشارت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

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