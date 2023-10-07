إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء لقطاع غزة

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم السبت، قطع إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وقال وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، في بيان مقتضب: «وقعت أمرا يقضى بوقف شركة الكهرباء (الإسرائيلية) إمدادات الكهرباء لغزة».

من جانب آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، غدا الأحد، لبحث العنف في الشرق الأوسط، حسب ما ذكر في بيان صدر بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

وذكر المجلس في بيان، اليوم السبت، أنه سيجتمع، غدا الأحد، عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) لبحث «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية».

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة بعد 13 ساعة من بدء القتال، فيما أكدت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس.

وفي كفر غزة ونحال عوز لا تزال المعارك مستمرة بين المسلحين والسكان المحاصرين هناك.

وأعلنت إسرائيل أنها تواجه "حربًا"، وهددت حركة حماس بأنها ستدفع "ثمنا غير مسبوق"، وردت بغارات جوية على القطاع. وأعلنت الصحة الفلسطينية أن هناك 198 قتيلا و1610 جرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. ويعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مايو.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "مسلحي حماس هاجمونا من البر والبحر والجو، والقتال ما زال مستمرا"، مشيراً إلى أن "هذا يوم شديد القسوة على إسرائيل".

وشنت حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هجوما مباغتا على إسرائيل اليوم شمل إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحم مقاتلون البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في مناطق جنوب ووسط البلاد، فيما حضّت الشرطة المواطنين على البقاء قرب الملاجئ.

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