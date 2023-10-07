السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الخارجية: تصعيد الأوضاع في غزة ينذر بعواقب وخيمة ويعرض حياة المدنيين للخطر

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، جهود وزارة الخارجية للتعامل مع التصعيد الجاري في فلسطين على خلفية عملية طوفان الأقصى التي بادرت بها المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تجري اتصالات على كل المستويات منذ الصباح الباكر، مثل نظرائه في الأردن وروسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا.

txt

الاحتلال يشحن جنود وطائرات حربية باتجاه قطاع غزة.. فيديو

txt

قوات الاحتلال تستعد لإجراء عملية برية في قطاع غزة


وقال إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى العديد من الاتصالات الخارجية لمتابعة الوضع في غزة، موضحا أن تصعيد الأمور في غزة ينذر بعواقب وخيمة ويعرض حياة المدنيين للخطر.


وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اتصالات وزير الخارجية تهدف لاحتواء التصعيد الجاري والقائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وقال إن هناك جلسة لمجلس الأمن غدا، مؤكدا أهمية تعامل مجلس الأمن مع القضية بشكل كامل وشامل وألا يتوقف عند أحداث اليوم فقط ولكن يجب الحديث عن السلام بمفهوم شامل. 


واستطرد أن رسالة مصر هي تدخل القوى المؤثرة دوليا لوقف العنف، ومصر تتواصل مع الطرفين من أجل وضع حد لحالة العنف المفرطة ومنعا لحدوث توتر في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية. 


وأكد أن الوضع متأزم ليس سهلا وأعداد الضحايا كبيرة مما يأزم من حل الأزمة، ومصر تبذل كل جهد على كافة المستويات، لافتا إلى أن استهداف المدنيين خطير للغاية ويعقد من حل الأزمة.

مواد متعلقة

شاهد.. أسر مجندة إسرائيلية ونقلها إلى قطاع غزة

فيديو يرصد لحظة أسر مجندة إسرائيلية لنقلها إلى غزة

كتائب القسام: وجهنا 150 صاروخًا لتل أبيب ردًا على استهداف برج غزة

الاحتلال يدمر أكبر مجمعًا سكنيًا في قطاع غزة.. فيديو

الجزائر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي بشأن جهود وقف التصعيد في غزة

الخارجية الأردنية تؤكد ضرورة وقف التصعيد في غزة ومحيطها

بالصور.. السيسي يتابع تطورات الأوضاع في غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي
الجريدة الورقية