السبت 07 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مفتي القدس يطالب بوقفة عربية إسلامية ودولية لمواجهة عدوان الاحتلال.. فيديو

محمد حسين، مفتي القدس
محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية

أكد محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعنف ومذابح شديدة من العدوان الصهيوني منذ النكبة، موضحًا أن هناك صمتا من المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه أمام الغطرسة الإسرائيلية، ولابد من وقفة عربية إسلامية ودولية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

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وحول المكالمة الهاتفية التي جمعته مع مفتي الديار المصرية، أوضح، أن الحديث تطرق إلى الوضع الحالي في فلسطين، بالإضافة إلى التجهيزات المقبلة لمؤتمر الفتوى العالمي الشهر المقبل.

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