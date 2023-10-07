السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس الفلسطيني: تبادل الأسرى مع الاحتلال أمر وارد (فيديو)

إضرام النار في دبابة
إضرام النار في دبابة إسرائيلية بعد الاستيلاء عليها

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن فلسطين تواجه وتقاوم العدوان الإسرائيلي باستراتيجية موحدة، موضحًا أنه يتم العمل للحصول على كافة حقوق الفلسطينيين رغم عنفوان العدوان الإسرائيلي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن الشعب الفلسطيني لا يواجه الاحتلال الصهيوني بمفرده، كما أن الولايات المتحدة هي المعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال دعمه للكيان الصهيوني.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية موجودة ما دائم الاحتلال باق، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يكون لقمة سائغة في أيدي العدو، والمقاومة الفلسطينية تحمل الكيان الصهيوني المسئولية حال ما يحدث في قطاع غزة.

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وتابع: حق الشعب الفلسطيني المشروع والمقدس وهو الدفاع عن حقوقه، وسيتم الدفاع عن كافة الأراضي الفلسطينية مهما كانت العواقب التي تواجهنا، ولن ينعم العدو بأي استقرار وتسليم الأراضي بسهولة ما دام الشعب الفلسطيني على قيد الحياة.

وأوضح، أن المجتمع الدولي غائب عن الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لإنهاء القوة والعنف والحرب، هي إنهاء الاحتلال.

ولفت، إلى أن الرئيس الفلسطيني تحدث عن رغبة شعبه في الحفاظ على حقوقه، مؤكدًا أن هناك 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، ولا أحد يتحدث عنهم.

وأكمل: من الوارد أن يتم عملية تبادل الأسر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ولا توجد أي تفاصيل عن الأسرى الإسرائيليين.

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