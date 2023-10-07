مقتل قائد بالشرطة الإسرائيلية خلال هجوم على مستوطنات غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل قائد الشرطة الإسرائيلية برهط شمال النقب المحتل، خلال الهجوم على مستوطنات غلاف غزّة، وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وأفادت القناة 12 العبرية بمقتل قائد الشرطة الإسرائيلية في رهط جيار دافيدوف في هجوم حماس اليوم على المواقع والمستوطنات بغلاف غزة.

وأعلنت حركة حماس، السبت، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وقال مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي على علم بالتقارير التي أفادت بوقوع أسرى لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكر مكتب نتنياهو أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة، بينما وافق وزير الدفاع يوآف جالانت على استدعاء جنود الاحتياط.

ومن جهتها، قالت إسرائيل إنها تواجه "حربًا"، وهددت حركة حماس بأنها ستدفع "ثمنا غير مسبوق"، وردت بغارات جوية على القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

كما أعلنت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: