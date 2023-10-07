أحمد سيد زيزو يسجل التعادل في البنك الأهلي

تمكن نادي الزمالك لاعادته لمباراة البنك الأهلي من جديد من خلال تسجيل هدف التعادل في شباك محمد أبو جبل في اللقاء الجاري الآن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري المحترفين .

اقرأ أيضًا..

سجل نادي الزمالك هدف التعادل من خلال أحمد سيد زيزو في الدقيقة 54 بصناعة مصطفي الزناري من أحداث الشوط الثاني .

بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

فيما تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.