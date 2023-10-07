السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد سيد زيزو يسجل التعادل في البنك الأهلي

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

تمكن نادي الزمالك لاعادته لمباراة البنك الأهلي من جديد  من خلال تسجيل هدف التعادل  في شباك محمد أبو جبل  في اللقاء الجاري الآن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري المحترفين .

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حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي يطرد محمد عواد بالشوط الأول

سجل  نادي الزمالك  هدف التعادل من خلال أحمد سيد زيزو  في الدقيقة 54  بصناعة مصطفي الزناري  من أحداث الشوط الثاني .

بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل  أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

 

فيما تشكيل  البنك الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.

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