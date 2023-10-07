حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي يطرد محمد عواد بالشوط الأول
حصل محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك على البطاقة الحمراء من قبل الحكم عقب عركلته لـ كريم بامبو لاعب البنك الأهلي في انفراد قبل نهاية الشوط الأول .
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اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمحمد عواد عقب عركلة كريم بامبو من قرب منطقة الجزاء واستدعا حكم الفيديو حكم اللقاء للتأكد من صحة الطرد .
ليجري أوسوريو تغيرًا بنزول محمد صبحي بدلا من المهاجم سيف الدين الجزيري .
وسجل اللاعب كريم بامبو هدف التقدم في الدقيقة 49 في الوقت الضائع للمباراة .
بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل أمام البنك الأهلي
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.
فيما تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود
خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.