مقلد: هدف الزمالك لاعبين سوبر وليس بـ"العدد"

تحدث اللواء علاء مقلد المرشح لعضوية فوق السن بنادي الزمالك، خلال ندوة صحفية اليوم السبت، والتي عقدتها ببوابة الوفد الإلكترونية، عن جزء من أهداف القلعة البيضاء في ضم الصفقات الجديده وكيفية الاستفادة من أبناء أعضاء النادي، حال فوز قائمة فاروق جعفر برئاسة القلعة البيضاء.

علاء مقلد: هدفنا لاعبين سوبر ونفكر في الاستفادة من أبناء الأعضاء

وقال علاء مقلد في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أن الجهاز سيعمل على ضم لاعبين سوبر وعلى مستوى عالي، وبدلًا من التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين، سنعمل على ضم أبرز المراكز التي يحتاجها النادي والتي تخدم خطط الجهاز الفني، والأهم من ذلك يجب قبل التعاقد مع لاعب جديد أن يكون هناك خطط لحصول اللاعب على رواتبه ومقابل العقد الذي سيحصل عليه النادي القادم من الصفقة.

أضاف علاء مقلد خلال ندوة الوفد اليوم: "نفكر في خطة قوية بالاستفادة من أبناء أعضاء نادي الزمالك في الألعاب الأخرى للفارس الأبيض، من خلال التعاقد مع مدرب خاص لتأهيلهم وإظهار أفضل ما يمكلون من مهارات وقدرات لدعم الفرق داخل النادي بدلًا من التعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة تأتي على النادي بالسلب، وبعيدًا عن السماسرة".

وفي سياق متصل، قال المرشح لعضوية فوق السن بنادي الزمالك: "أعمل كـ"متطوع" في الزمالك منذ أول يوم لي كمدير داخل النادي ولم أحصل على أي مقابل مادي حتى الآن، وذلك لأننا نحب النادي والكيان، لكنني مقابل ذلك حصلت على الكثير من الخبره خلال فترة عملي لصالح الفارس الأبيض، خلال سنوات عملي في النادي عملت على الكثير من الملفات ولا أحد داخل النادي يعرف عنها أكثر مني".

جاري إعداد الفيديو..