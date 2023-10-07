قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة انبي في الدوري الممتاز.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمود أوكا

الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس