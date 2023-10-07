علاء مقلد للوفد: أعمل "متطوع" لخدمة الزمالك وبدأنا في ملف استاد النادي

تحدث علاء مقلد المرشح لعضوية فوق السن بنادي الزمالك، في الندوة الصحفية اليوم السبت، ببوابة الوفد الإلكترونية التي حرصت على استضافة فاروق جعفر المرشح لانتخابات الفارس الأبيض وقائمته للحديث عن خطتهم للقلعة البيضاء.

علاء مقلد : أعمل "متطوع" لخدمة الزمالك

وقال علاء مقلد في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية: "كل ما يشغلنا هو أننا نحب النادي ونريد خدمته ، كنت موجود في النادي فترة طويلة وموجودًا في أكثر من مجلس، والكل كان يعمل في خدمة ولصالح نادي الزمالك".

أضاف مقلد: "أعمل كـ"كتطوع" في الزمالك منذ أول يوم لي كمدير ولم أحصل على "أي مليم" حتى الآن من النادي، وذلك لأننا نحب النادي والكيان، ومقابل ذلك حصلت على الكثير من الخبره خلال فترة عملي لصالح الفارس الأبيض، خلال سنوات عملي في النادي عملت على الكثير من الملفات ولا أحد داخل النادي يعرف عنها أكثر مني".

في سياق متصل أكمل مقلد: "القائمة المرشحة قوية للغاية وفاروق جعفر قيمة كبيره، وهدفنا نادي الزمالك والعمل لصالحه من بيننا من ترك منزله لأجل النادي".

علاء مقلد: بدأن بالفعل في بناء ستاد الزمالك

تابع المرشح لعضوية فوق السن بنادي الزمالك: "بدأنا بالفعل في ملف ستاد الزمالك، وكانت هناك خطوات أولى لتأكيد عملنا، وبداية خطواتنا كانت من خلال بناء نادي اجتماعي، لتأكيد وجود عمل على أرض النادي الجديده".

اختتم مقلد في نفس السياق: "عملت على ملف النادي النهري كثيرًا وحصلت على رخصة لـ"السور" وأخرى للمباني بتغطية النادي، وجددت رخصة مركب النادي والخاصة بالأعياد والمناسبات لمن يرغب فيها داخل النادي النهري، ويحتاج نادي الزمالك لعمل كثير وسنكون قادرين على ذلك، واقترحت أنه بدل من الإعلانات سنقوم بسداد رواتب العمال".

جاري إعداد الفيديو..