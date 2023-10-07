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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة

الجزائر
الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، أنها تتابع بقلق شديد تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي أودت بحياة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها على الشعب الفلسطيني.

 

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وأدانت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، سياسات الاحتلال والممارسات المخلفة بأبسط القواعد الإنسانية ومراجع الشرعية الدولية.

وجددت الجزائر مطلب التدخل الفوري للمجموعة الدولة من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعلت منها إسرائيل سمة من سمات احتلالها للأراضي الفلسطينية.

كما جددت أن الاحتلال الاستيطاني هو لب الصراع العربي الإسرائيلي، وأن إنهاء ما يستتبع هذا الصراع من محن وويلات يكمن في الاستجابة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

 

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