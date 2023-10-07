الخارجية السنغافورية تنصح مواطنيها بتجنب السفر لجنوب إسرائيل

نصحت وزارة الخارجية السنغافورية اليوم السبت مواطنيها بتجنب السفر إلى جنوب إسرائيل، وذلك في أعقاب الأوضاع المضطربة هناك.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله ان الوزارة تنصح مواطنيها المقيمين في إسرائيل بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية وتجنب السفر غير الضروري، مشيرة إلى أنه "يجب أن يكونوا في حالة تأهب قصوى وأن يراقبوا الأخبار عن كثب.. كما يجب عليهم اتباع تعليمات السلطات المحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل سلامتهم الشخصية".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد أطلقت اليوم رشقات صاروخية مكثفة صوب مستوطنات الغلاف المحيطة بالقطاع والمدن من جنوب إسرائيل وحتى "تل أبيب".

ونفذت المقاومة، حسب مصادر فلسطينية في القطاع، عمليات تسلل بحرية وبرية، واقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الغلاف وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم حالة "تأهب الحرب"، وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي "أفيخاي أدرعي" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة تأهب ـ الحرب".