بعد هجوم حماس.. الاحتلال الإسرائيلي يُعلن حالة طوارئ مدنية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، "حالة طوارئ مدنية" في إسرائيل، عقب الهجوم الذي شنته حماس صباح السبت.

جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة .

ويعني القرار إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعات المساء.

وقال بن غفير في بيان إن إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات في البلدات الإسرائيلية.

أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.

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