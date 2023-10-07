السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خالد عيد يكشف عن قائمة غزل المحلة لمباراة أبو قير للأسمدة

خالد عيد
خالد عيد

أعلن الكابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، عن قائمة فريقـه لمواجهـة أبو قير للأسمدة  مساء غد الأحد في الجولة الثالثـة من دوري المحترفين المصري عصر الأحد على ستاد غزل المحلة .

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 وضمت القائمة 22 لاعبـاً هم :

عمرو شعبان ومحمود الحضري في حراسـة المرمى 
علي عبــاس , عمرو الجــزار , أحمــد طــارق , شيكـو محارب , محمود علاء , أحمد سوداني , محمد أبو الحمد , أوشـــــــا ,عبد الرحمن بودي
أحمد مجدي , أسامة خليل , يوسف بيبـو , محمود غالي , خالد الإخميمي , عمــــوري , محمود مسعد, محمد جـابر , عبده يحــيى, رجب مــارو , تشارلز باسي.

موعد مباراة  غزل المحلة لمباراة  أبو قير للأسمدة 

من المقرر ان تنطلق مباراة غزل المحلة و أبو قير للاسمدة مساء غد الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

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