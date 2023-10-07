المجلس القومي للمرأة يشارك بجناح بمعرض تراثنا للحرف اليدوية  

يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص في معرض "تراثنا" والذى ينطلق خلال الفترة من ٨ ل ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة القاهرة الجديدة.

أكدت مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يشارك في المعرض بجناح بمنطقة b5 لعرض منتجات مختلفة للسيدات من مختلف المحافظات تضم مجموعة من المنتجات الجلدية والاكسسوارات، بالإضافة الى المنسوجات والمفارش القطنية، وحقائب ذات رسومات مبتكره، بالاضافة الى تنفيذ عرض حى عن كل من حرفه صناعه أطباق ديكور بالديكوباج و حرفه صناعة الصابون خلال مدة المعرض، مؤكدة ان جميع المنتجات هى مخرجات الورش التدريبية التى نظمها المجلس فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

جناح المجلس القومي للمرأة يضم مجموعة من منتجات السيدات

وأشارت مى محمود أن جناح المجلس القومي للمرأة يضم أيضا مجموعة من منتجات السيدات فى محافظات البحيرة، الغربية، المنيا، والأقصر وهى نتاج الورش التدريبية فى اطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها منتجات التصنيع الزراعى مثل المربى، والخضروات المجففة، بالاضافة الى مشغولات من النحاس وخرز النول، ومنتجات من المكرمية، بالاضافة الى الملابس وحليات مكملة للأزياء والديكور المنزلي، بالإضافة إلى عرض حي عن عصر البذور لاستخراج زيوت طبيعية لأغراض التجميل.

و أوضحت مي محمود أن المشاركة في المعرض تأتي حرصًا من المجلس علي التمكين الاقتصادي للسيدات و الفتيات صاحبات الحرف و دعمهن لتسويق و تطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من اجل فتح قنوات تسويقية لهن، متمنية ان تلقي منتجات السيدات استحسان زائري المعرض.