الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية في دوري منطقة الجيزة 2004

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من مسابقة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك الثلاثة كل من: يحيي محمد حسن وعمر شريف وعبد الغفار أنور.

ويقود فريق زمالك 2004 كل من: رفاعي محمد رفاعي مديرا فنيا، وهشام إبراهيم وناجي فضل مدربين مساعدين، ومصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إداريا، محمد علام أخصائى تأهيل وإصابات وإبراهيم بحر عاملا للمهمات.