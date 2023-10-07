تشافي قبل مواجهة غرناطة: لدينا خسائر كبيرة

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أن الفريق يعاني من إصابات كثيرة قبل مواجهة غرناطة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وشدد تشافي في المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد، أن الفريق في حالة جيدة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تعرض لها، بعد الانصارين الصعبين خلال المباريات الماضية.

تصريحات تشافي

علق تشافي هيرنانديز، على الصعوبات التي تواجه البارسا قبل مواجهة غرناطة، فقال: "نمتلك خسائر كبيرة، لكن الفريق في حالة مميزة بعد الانتصارين الذي حققهما، فالخصم القادم صعب، وهو الأكثر قوة بدنية في الدوري".

بينم تحدث عن فيرمين لوبيز، فقال: "قلت قبل ذلك عدة مرات، هذا اللاعب أحبه على الصعيد الشخصي، فهو يستخدم كلتا ساقيه، كما يلعب بشكل جيد، ويركل الكرة من خارج المنطقة".

وأضاف عن المواصفات التي يمتلكها لوبيز، فقال: "لاعب يفوز بالعديد من المبارزات، وهو عدواني، إنه لاعب قوي، سيكون لديه العديد من الدقائق إذا استمر على هذا المستوى".

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة أمام غرناطة في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب لوس كارمينيس.