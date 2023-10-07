رسميا.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب تحت رعاية الرئيس السيسي

أعلنت منظمة الإيسيسكو اطلاق عام الشباب، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس، ومشاركة أعضاء الحكومة المصرية وكبار رجال الدولة ووزراء وسفراء ووفود شبابية من الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

واستهل حفل إطلاق عام الإيسيسكو للشباب بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، خلال نموذج محاكاة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، قدمه الشباب من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو.

وشهدت المحاكاة مناقشة الشباب أبرز التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والعلوم الإنسانية، حيث قدموا توصيات لمواجهة هذه التحديات. كما تم استعراض مخرجات مختبرات الابتكار لشباب الإيسيسكو من العالم الإسلامي وخارجه، والتي استضافها مركز الإبداع والابتكار بجامعة عين شمس، وبلورة مجموعة من الأفكار والمقترحات بهدف المساهمة في وضع استراتيجيات كفيلة لتحسين الظروف التعليمية والاجتماعية وحماية وتثمين التراث بدول العالم الإسلامي.

وتعقيبا على محاكاة الشباب المؤتمر العام للإيسيسكو ألقى الدكتور مدبولي كلمة استهلها بنقل تحيات فخامة الرئيس السيسي للمشاركين، راجيا النجاح لمبادرة عام الإيسيسكو للشباب. وأكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس المصري لقضايا الشباب، وتأهيلهم لأخذ زمام المبادرة، منوها بدورهم المحوري في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري عن إطلاق عدد من المبادرات، لتنفيذها في إطار عام الإيسيسكو للشباب، بالتنسيق بين الدول الأعضاء لتبني أفكار الشباب، وفي مقدمتها إنشاء مجلس لشباب العالم الإسلامي كمنصة لإعداد قيادات واعدة، والعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الموهوبين وجهات التمويل، وتقديم منح رئاسية لشباب العالم الإسلامي لإعداد الكوادر النابغة، بالإضافة إلى إطلاق صندوق لدعم الموهوبين والمبتكرين، ورعاية وتمويل مشروعات لتنمية قدرات الشباب وتنظيم عدد من المسابقات.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، عن شكره لجمهورية مصر العربية، على حسن استضافتها احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشريفه عام الإيسيسكو للشباب برعايته الكريمة، منوها بمجهودات مصر في رعاية الشباب وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار.

وأكد اعتزاز الإيسيسكو بلقب "المنظمة الشابة"، مبرزا أن المنظمة لا تدخر جهدا في تصميم برامج لبناء قدرات الشباب، وعقد المؤتمرات والندوات لهم في مجالات مهن الغد، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء، وصون التراث وغيرها.

وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن الاحتفال بعام الشباب دليل على ثقة المنظمة في إمكانات الشباب، وعزمها على إعداد أنجع المشاريع والمبادرات التي تساندهم وتذكرهم بأن المستقبل في انتظارهم، مؤكدا أن العالم الإسلامي ينتظر جهود شبابه واقتدارهم ليعبر إلى آفاق التقدم، داعيا الأجيال الجديدة إلى تجاوز المرارات والأحقاد وعقد الصلح مع النماء والازدهار.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، خلال كلمته، عرضا حول إنجازات مصر منذ توليها رئاسة المؤتمر العام للمنظمة. واستعرض أهم مبادئ مبادرة المنح الدراسية في الجامعات المصرية، والتي قدمها فخامة الرئيس السيسي هدية لطلاب من دول العالم الإسلامي.

وأكد الوزير ضرورة تعزيز الاستثمار في البحث العلمي، والاستثمار في الشباب باعتبارهم يمثلون أغلبية سكان العالم الإسلامي، مبرزا أن استضافة مصر احتفالية عام الإيسيسكو للشباب تعكس حرص مصر على إيلاء الشباب المكانة المنوطة بهم بصفتهم بناة المستقبل، الذين سيضعون دولهم في مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة.

وقد تخلل الاحتفالية عرض عدد من مقاطع الفيديو، حول رؤية الإيسيسكو حول قضايا الشباب، وجهود الدولة المصرية في بناء قدراتهم، والفرص التي تتيحها لشباب العالم للدراسة في الجامعات المصرية، وعمل الشباب خلال ورشات مختبرات الابتكار، التي انعقدت قبل إطلاق عام الإيسيسكو للشباب.

واختتمت الاحتفالية بفقرة فنية أداها كورال من شباب العالم الإسلامي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، صدحت فخرا بالشباب وقدرتهم على تحدي الصعاب في سبيل بناء مستقبل مشرق ومزدهر للجميع.