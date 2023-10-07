السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بعصابة الإتجار في النقد الأجنبي بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

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القبض على عاطلين بالأقصر تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية")

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بالجيزة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من قيام عاطل "له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير عقود العمل وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لاستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

وأنشأ وأدار العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات منتحلة للترويج لنشاطه الإجرامي من خلال زعمه بتوفير فرص عمل بالعديد من الدول بكبرى الشركات في مجالات مختلفة بمرتبات مجزية مقابل إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مختلفة للسير في إجراءات السفر.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

 

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