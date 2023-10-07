شاهد بالفيديو ..فاروق جعفر للوفد : يجب عودة الإنضباط مرة اخري لنادي الزمالك
تحدث الكابتن فاروق جعفر المرشح لرئاسة نادي الزمالك علي منصب الرئيس في الندوة المنعقدة داخل بوابة الوفد الإلكترونية.
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وقال فاروق جعفر خلال الندة المنعقدة حاليًا داخل "الوفد" : "نحن لسنا رجال اعمال، نحن ابناء النادي، الاموال ليست كل شي ولكن الاهم من ذلك هو الإدارة".
وتابع :"يجب النظر لنادي الزمالك كنادي كورة قدم وليس نادي اجتماعي، ونحن ليس لنا مصلحة في الانتخابات سوي مصلحة النادي، ولا نبحث عن الشهرة والكراسي".
وأكمل تصريحاته:" استقدت من فترتي في وجودي بنادي الجيش لمدة 9 سنوات وهو الانضباط، لذلك يجب عودة الانصباط مرة اخري داخل نادي الزمالك".
وأردف حديثه:" سواء نختلف او نتفق مع المجلس السابق ولكن اهم ما كان يميزه هو الانضباط، وهو ما لم نجده في الفتره الحالية داخل النادي ".
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