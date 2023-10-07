السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو ..فاروق جعفر للوفد : يجب عودة الإنضباط مرة اخري لنادي الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

تحدث الكابتن فاروق جعفر المرشح لرئاسة نادي الزمالك علي منصب الرئيس في الندوة المنعقدة داخل بوابة الوفد الإلكترونية.

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وقال فاروق جعفر خلال الندة المنعقدة حاليًا داخل "الوفد" : "نحن لسنا رجال اعمال، نحن ابناء النادي، الاموال ليست كل شي ولكن الاهم من ذلك هو الإدارة".
وتابع :"يجب النظر لنادي الزمالك كنادي كورة قدم وليس نادي اجتماعي، ونحن ليس لنا مصلحة في الانتخابات سوي مصلحة النادي، ولا نبحث عن الشهرة والكراسي".


وأكمل تصريحاته:" استقدت من فترتي في وجودي بنادي الجيش لمدة 9 سنوات وهو الانضباط، لذلك يجب عودة الانصباط مرة اخري داخل نادي الزمالك".

وأردف حديثه:" سواء نختلف او نتفق مع المجلس السابق ولكن اهم ما كان يميزه هو الانضباط، وهو ما لم نجده في الفتره الحالية داخل النادي ".

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